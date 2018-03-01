02 Mart 2018 Cuma
İSTANBUL 
4°C / 1°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.632 -1.11 EURO 4,6770 0.06
USD 3,8090 0.04 ALTIN 161,620 0.36
CANLI BORSA
TÜMÜ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 'Çiftlik Bank' açıklaması

AA |  01 Mart 2018 Perşembe - 23:18 | Son Güncelleme : 01 03 2018 - 23:18

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından, "Çiftlik Bank" olarak bilinen sisteme ilişkin inceleme ve denetimin sürdüğü, bakanlığın söz konusu firma hakkında banka hesaplarına bloke konulması, herhangi bir bankacılık işlemi yapmasının engellenmesi gibi bir işlemi ya da yönlendirmesi olmadığı bildirildi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çiftlik Bank" konusunda ilk  olarak 29 Kasım 2017 tarihinde sanal çiftlik oyunlarına ilişkin ve Bakanlığa daha  önceden ulaşan sistemin yasal olup olmadığına ilişkin sorular ile piramit satış  sistemi şeklinde faaliyet yürütüldüğüne  dair  ihbarlar üzerine, Tüketicinin  Korunması Hakkında Kanun kapsamında denetim faaliyetlerinin yürütüldüğünün  duyurulduğu anımsatıldı.
 
Daha sonra, Bakan Bülent Tüfenkci'nin denetim sürecinin değerlendirme  aşamasında olduğuna ilişkin açıklamasının basında "Çiftlik Bank soruşturması  bitti" benzeri başlıklarla haberleştirilmesi üzerine, yapılan incelemenin henüz  değerlendirilmesinin devam ettiği bilgisinin paylaşıldığı belirtildi.
 
Söz konusu duyurularda da belirtildiği üzere Bakanlığın  gerçekleştirdiği denetim faaliyetlerinin değerlendirme aşamasında olduğu  vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:
 
"Bu süreçte başta yazılı ve çağrı merkezi olmak üzere çeşitli  kanallardan ulaşan başvurularda Bakanlığımız talimatı, incelemesi, açıklamaları  ya da yönlendirmesi neticesinde Bankaların denetim konusu şirket ile para çekme,  yatırma gibi çeşitli bankacılık işlemlerini yapmadığı ve bu durumun çok sayıda  mağduriyet yarattığı hususları dile getirilmektedir. Bakanlığımızın 6502 sayılı  Kanun kapsamında gerçekleştirdiği inceleme ve denetim faaliyetinde, denetime konu  firma hakkında banka hesaplarına bloke konulması, herhangi bir bankacılık işlemi  yapmasının engellenmesi gibi bir işlemi ya da yönlendirmesi olmamıştır."
 
Bu kapsamda, "Bahsi geçen başvurularda yaşandığı iddia edilen  bankacılık işlemlerine dair sorunların ilgili bankaların politika ve  kararlarından kaynaklanıyor olabileceği." vurgulandı.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.