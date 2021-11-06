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Gümrük işlemlerinde yeni dönem! Değişti...

AA |  06 Kasım 2021 Cumartesi - 15:49 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 15:49

Gümrük işlemlerinde izinli gönderici yetkisi için başvuracak kişilerin, belirlenen tesis, transit beyanı, teminat, sermaye ve güvenlik şartlarını taşıması gerekecek.


Gümrük işlemlerinde izinli gönderici yetkisi için aranacak koşullar  belirlendi. Ticaret Bakanlığının transit rejimine ilişkin "Gümrük Genel Tebliği"  Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, izinli gönderici yetkisi başvurusunda aranacak koşullar,  başvurunun yapılması, başvurunun incelenmesi, yetkinin verilmesi, askıya  alınması, iptali, gümrük işlemleri ve diğer hususlara ilişkin uygulanacak usul ve  esaslar düzenlendi.
 
Transit rejimine tabi eşyayı, hareket gümrük idaresine sunmadan sevk  etmeye yetkilendirilmiş ve rejim kapsamında yapılan işlemlerde transit  işlemlerinden sorumlu kişi "izinli gönderici" olarak tanımlanıyor. İzinli gönderici başvurusunda bulunacak kişilerin belirlenen şartları  taşıdığını başvuru formunda belirtilen esaslar çerçevesinde kanıtlaması  gerekiyor.
 
Buna göre, söz konusu kişilerin, sahip olunan kapsamlı teminat izniyle  ilişkili teminat mektubu, Türkiye'de yerleşik bir kefil kuruluştan alınmış olması  şartıyla kapsamlı teminat kullanma veya teminattan vazgeçme iznine sahip olacak.  Yönetim kurulu üyeleriyle şirket sermayesinin yüzde 10 veya daha  fazlasına sahip gerçek kişiler hakkında başvuru formunda belirtilen suçlarla  ilgili kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmayacak.
 
Başvurunun yapıldığı takvim yılından geriye dönük üç takvim yılı  boyunca her yıl ayrı ayrı değerlendirilmek üzere ihracat beyannamesi kapsamı  eşyanın taşınmasına yönelik olarak TIR karnesi dahil en az 5 bin 500 transit  beyanında rejim hak sahibi olacak veya en az 500 transit beyanında taşıyıcı  sıfatını taşıyacak. Başvurunun yapıldığı takvim yılından geriye dönük üç takvim yılı  boyunca her yıl ayrı ayrı değerlendirilmek üzere işlem gören tüm beyanname  sayısının yüzde 0,5'ini aşan sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı  ihlali cezası ile gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle yüzde 2'sini aşan  usulsüzlük cezası uygulanmamış olacak.
 
 Başvuru sahibi, asgari şartlara haiz en az bir tesise sahip olacak.
 
   Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza  atmış akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş uygunluk değerlendirme  kuruluşlarınca düzenlenecek ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan geçerli  ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarına sahip olacak. Gümrük idaresinin etkin kontroller gerçekleştirmesine olanak  sağlayacak şekilde kayıtların güvenilir ve izlenebilir şekilde tutulduğu bir  lojistik programını kullanacak.  Başvuru sahibinin mali yapısı, başvuru yılından önceki üç yıl esas  alınarak, yeminli mali müşavir tarafından incelenerek, başvuru formunda  belirtilen şekilde olumlu görüşle rapora bağlanacak. Gümrük mevzuatı uyarınca  kesinleşmiş ancak ödenmemiş herhangi bir vergi ve ceza borcu bulunmayacak.  Rejimin gözetim altında tutulabilmesi ve kontrollerin  gerçekleştirilebilmesi için ilgili tesiste gümrük hizmeti verilmesinin gümrük  idaresi üzerinde orantısız bir idari yük getirmeyecek olması gerekecek.  Başvuru sahibinin yetkilendirilmiş yükümlü statüsü olması halinde mali  yapısı ve vergi borcuna ilişkin koşulları kanıtlaması gerekmeyecek. Bu kişilere,  transit beyanı sayısı da dörtte bir nispetinde uygulanacak.   Bu yetki için ön başvuru bölge müdürlüklerine, başvuru Gümrükler Genel  Müdürlüğüne yapılacak. Bu kapsamda gerekli başvuru formları teslim edilecek. Bu  süreçlerde, belirlenen koşulların sağlandığına ilişkin değerlendirme ve inceleme  yapılacak.
 
 İzinli gönderici yetkisi askıya alınmadığı veya iptal edilmediği  sürece geçerli olacak. Yenileme başvurusu yetkilendirmenin yapıldığı takvim  yılını izleyen her üç yılın son ayında veya Genel Müdürlükçe talep edilmesi  halinde yapılacak. Tebliğde belirtilen koşulların ihlal edilmesi halinde, izinli  gönderici yetkisi askıya alınabilecek ve iptal edilebilecek.
 
  Gümrük işlemleri
 
  Tebliğle, izinli gönderici yetkisi kapsamındaki gümrük işlemlerinde  uyulacak esaslar da belirlendi.  Buna göre, izinli göndericinin tesisinden ihraç edilecek eşya,  tesislerde, taşıma aracına yüklenmeye hazır olarak açık veya kapalı bir yere  konulacak ya da taşıma aracında yüklü olarak bekletilecek. Eşyanın, başka  herhangi bir eşya ile karışmaması ve eşyaya yetkisiz müdahalenin önlenmesi için  gerekli tedbirler alınacak. Kolay ihracat noktaları uygulaması hariç olmak üzere, ihracat  beyannamesi, izinli gönderici tesisinin bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğünden  elektronik ortamda tescil edilerek onaylanacak. İzinli gönderici tarafından  eşyanın ihraç edilmeye hazır olduğu gümrük idaresine elektronik ortamda  bildirilecek. İhracat beyannamesinin işlemleri bittikten sonra eşya halihazırda  yüklü değilse taşıta yüklenecek ve araca izinli gönderici mührü uygulanarak  basitleştirilmiş usulde transit beyannamesi tescil edilecek. Transit  beyannamesinin işlemleri bittikten sonra taşıma aracının tesislerden çıkışı  sağlanacak.  Tebliğ, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.
 
  

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