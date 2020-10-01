Gülüş estetiğinde bonding uygulaması

Diş Hekimi Mehmet Arda Yalıç, gülüş estetiğinde bonding uygulamasının sağladığı avantajları ve nasıl uygulandığını sizler için anlattı.

Kompozit bonding uygulaması diş kusurlarının giderilmesini sağlayan, tek seansta sonuç veren, acısız, ağrısız ve ekonomik bir yöntemdir. Daha çok rengi koyulaşmış, çatlak, kırık, çarpık veya aralık dişlerin tedavisinde kullanılır.

Kompozit bonding uygulamasının avantajları

Kompozit bonding uygulamasında dişi aşındırmaya veya dişi küçültmeye gerek kalmadan kırılan ya da rengi değişen parçaya ekleme yapılarak estetik sağlanır.

Dişlerde herhangi bir kayba sebebiyet vermediği için geri döndürülebilir bir uygulamadır.

Porselen veneer ve kuronlardan daha az maliyetlidir, uygun bakım ile uzun ömürlü olabilir.

Uygulama süresi kısa olup genellikle tek seansta hasta daha estetik bir görüntüye kavuşur. Aynı gün birden fazla diş için işlem yapılabilir.

Hemen hemen her yaş grubuna uygulanabilmesi, ağrısız bir tedavi olması, anesteziye gerek duyulmaması en önemli avantajlarıdır.

Kısa zaman diliminde sonuç verdiği için en çok tercih edilen estetik işlemler arasında yer alır.

Nasıl uygulanır?

Bonding uygulaması için biraz ön hazırlık gereklidir. Diş hekiminiz, dişinizin rengiyle yakından eşleşen bir kompozit reçine rengi seçmek için bir renk kılavuzu kullanacaktır.

Uygulama yapılacak olan diş yüzeyi pürüzlendirilir ve dolgunun dişe tutunabilmesi sağlayan adezivler dişe sürülür, hazırlanan kompozitler dişe uygulanarak lazer ışığı ile sertleştirilir, şekillendirme işlemi yapıldıktan sonra uygulama yapılan alan cilalanarak işlem bitirilir. 1-1,5 saatlik bir uygulama sonunda hasta günlük hayatına geri döner.

Bonding uygulamasından sonra nelere dikkat etmeliyiz?

Bonding uygulamasından sonra lekelenmeyi önlemek için renklendirici gıdalardan uzak durmakta fayda vardır.

Bağlayıcı malzeme kırılabileceğinden, tırnakları ısırmak, kalem, buz veya diğer sert yiyecek nesnelerini çiğnemek veya bağlı dişlerinizi açıcı olarak kullanmak gibi alışkanlıklardan kaçınmak önemlidir.

Sonuçların uzun ömürlü olması, kullanılan malzemenin kalitesine, hekimin tecrübesine ve kişisel ağız bakımına verdiğiniz öneme göre değişiklik gösterebilir. 6 ayda bir hekiminize gidip kontrol yaptırmanız işlemin ömrünü uzatacaktır. Gerekli görülürse tekrar cilalama işlemi yapılabilir.

Yapılan bu özel tedavi için iyi bir aday olup olmadığınızı diş hekiminiz belirleyecektir. Büyük ölçüde hasar görmüş dişleriniz varsa, diş hekiminiz özel ihtiyaçlarınıza daha uygun olan başka onarıcı veya kozmetik tedaviler de önerebilir.