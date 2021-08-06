Gültekin Aydoğdu hayatını kaybetti

GÜLTEKİN AYDOĞDU KİMDİR?

Aksaray Taşkasaptaki Gazetecilik ve Ticaret Özel Okulunu bitirip, Yedeksubaylık görevinden sonra (1959 – 1960 49. Dönem) 1960 Haziran ayında, ailece yerleştikleri Ankara’da, Hacettepe Çocuk Hastanesindeki görevinin yanı sıra, müzik çalışmalarına devam etti. 1964 yılında kurulan Hacettepe Tıp Fakültesi Türk Müziği Korosunun ilk yöneticisi olarak, 1969 yılına kadar çalıştırdı.

Daha sonra, 1 Kasım 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi ve Müzik, Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan Üniversite korosunu, ek yönetim görevlisi olarak 1981 yılı güz dönemine kadar çalıştırmaya devam etti.