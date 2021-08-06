Gültekin Aydoğdu hayatını kaybetti

TRT Ankara Radyosu'nda uzun yıllar koro şefi ve kanun sanatçısı olarak görev yapan Gültekin Aydoğdu 85 yaşında hayatını kaybetti.
TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zahid Sobacı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TRT Ankara Radyosu’nda uzun yıllar koro şefi ve kanun sanatçısı olarak görev yapan, büyük ailemizin değerli bir ferdi olan Gültekin Aydoğdu’nun vefatını öğrenmiş bulunmaktayım. Kurumumuza önemli katkılarda bulunmuş sanatçımıza Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
GÜLTEKİN AYDOĞDU KİMDİR?
Kanun sanatçısı Gültekin Aydoğdu, 19 Ocak 1936 tarihinde Antalya’da dünyaya geldi.
Üsküdar ve Kadıköyde çeşitli Musîki Cemiyetlerinin çalışmalarına katıldı. Lâika Karabey yönetimindeki İleri Türk Musîki Konservatuarına ve İstanbul Belediye Konservatuarına bir süre devam etti.
Aksaray Taşkasaptaki Gazetecilik ve Ticaret Özel Okulunu bitirip, Yedeksubaylık görevinden sonra (1959 – 1960 49. Dönem) 1960 Haziran ayında, ailece yerleştikleri Ankara’da, Hacettepe Çocuk Hastanesindeki görevinin yanı sıra, müzik çalışmalarına devam etti. 1964 yılında kurulan Hacettepe Tıp Fakültesi Türk Müziği Korosunun ilk yöneticisi olarak, 1969 yılına kadar çalıştırdı.
Daha sonra, 1 Kasım 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi ve Müzik, Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan Üniversite korosunu, ek yönetim görevlisi olarak 1981 yılı güz dönemine kadar çalıştırmaya devam etti.
Gültekin Aydoğdu, 1966 yılında TRT Ankara Radyosu’na kanun sanatçısı olarak girdi.
1981 yılında Ankara Radyosunda yapılan sınavla, Koro Şefi oldu. 1983 yılından, emekli olduğu 2001 yılı 15 Nisan tarihine kadar, Ankara Radyosu ve Televizyonunda Fasıl, çeşitli koro ve solo programlarını yönetti.