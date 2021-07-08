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Gülsüm Köksal hakkındaki iddialara yanıt verdi!

08 Temmuz 2021 Perşembe - 12:44 | Son Güncelleme : 08 07 2021 - 12:44

Abla Gülsüm Köksal programa bağlanarak hakkında çıkan iddialara Neler Oluyor Hayatta’da cevap verdi.


Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına dün, Adana’da yaşayan Emine Güder ve kız kardeşi Gülsüm Köksal’ın arasında yaşananlar damgasını vurmuştu. Programın bugün ekrana gelen bölümüne ise bu kez abla Gülsüm Köksal bağlanarak hakkında çıkan haberlere cevap verdi.
 

Gülsüm Köksal, ablasının iddialarını “haberler yalan, iftira atıyorlar, kabul etmiyorum, kimsenin yuvasını yıkmadım, onlar kendileri yıktı.” sözleriyle yalanladı. Ablası hakkında ilginç iddialarda bulundu. “Annemi dilendiriyor, onu evden attı, çocuklarımı kurumdan almamam için ellerinden geleni yapıyorlar” dedi.
 

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