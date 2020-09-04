Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Gülseren Budayıcıoğlu hikayeleri Kırmızı Oda dizisinde!

Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ‘Kırmızı Oda’ dizisi hikayesi ile dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Cem Karcı'nın yaptığı ve Banu Kiretmitçi tarafından senaryolaştırılan Kırmızı Oda Gülseren Budayıcıoğlu gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayelerinden oluşuyor. Dizi takipçileri şimdiden dizi ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. En çok merak edilen isimlerden biri de Gülseren Budayıcıoğlu. Peki, Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Gülseren Budayıcıoğlu kaç yaşında ve nereli? İşte Gülseren Budayıcıoğlu'nun hayatı ve kitapları hakkında merak edilenler...
GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?
Gülseren Budayıcıoğlu 1947 yılında Ankara’da doğdu. 1966 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Öğrenci iken TRT Ankara radyosunda ve televizyonunda kadrolu spiker ve sunucu olarak görev yaptı. Ankara’da serbest hekimlik yaptı.
1972’de Tıp Fakültesi’nden mezun oldu, 1973 yılında evlendi ve TRT’den ayrılıp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’ne asistan olarak girdi. 1977’de uzman oldu ve 1982 yılına kadar öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1982 yılında üniversitede doçent olmak üzereyken, tercihini hocalıktan değil, doktorluktan yana yaptı ve üniversiteden ayrıldı. 23 yıl Ankara’da serbest hekim olarak çalışan Gülseren Budayıcıoğlu, 2005 yılında yine Ankara’da, en büyük hayalini gerçekleştirerek Türkiye’nin ilk ve tek psikiyatri merkezi olan ve ülkemizdeki her kesimden insanın başvurabileceği “Özel MADALYON Psikiyatri Merkezi”ni kurdu. 2011 yılında ilk baskısı çıkan Hayata Dön dizisi İstanbullu Gelin ismiyle televizyona uyarlandı. Son olarak ‘Camdaki Kız’ kitabı ise Doğduğun Ev Kaderindir dizisine ilham kaynağı oldu.
GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİTAPLARI
Camdaki Kız
Kral Kaybederse
Hayata Dön
Günahın Üç Rengi, Madalyonun Öteki Yüzü
Madalyonun İçi, Bir Psikiyatrın Not Defterinden