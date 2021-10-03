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Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu temelli gidiyor!

03 Ekim 2021 Pazar - 9:30 | Son Güncelleme : 03 10 2021 - 9:30

Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu kararını verdi. Ünlü şarkıcı, İstanbul’daki stüdyosunda yer alan tüm ekipmanlarını sattı. Stüdyosunu da kapatan müzisyen, bir ay sonra tamamen Londra’ya taşınacak.


Gülşen’in eşi Ozan Çolakoğlu, İstanbul’daki stüdyosunda yer alan tüm ekipmanlarını sattı. Stüdyosunu da kapatan müzisyen, bir ay sonra tamamen Londra’ya taşınacak. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Gülşen, oğulları Azur için okul ve evi ayarladıktan sonra ünlü müzik adamı da Londra’da stüdyo açacak. Ünlü aranjör, yaz sonu Tarkan’ın üç yeni şarkısını da dünyaca ünlü Abbey Road stüdyolarında kaydetmişti.
 
 

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