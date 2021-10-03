Gülşen’in eşi Ozan Çolakoğlu, İstanbul’daki stüdyosunda yer alan tüm ekipmanlarını sattı. Stüdyosunu da kapatan müzisyen, bir ay sonra tamamen Londra’ya taşınacak. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Gülşen, oğulları Azur için okul ve evi ayarladıktan sonra ünlü müzik adamı da Londra’da stüdyo açacak. Ünlü aranjör, yaz sonu Tarkan’ın üç yeni şarkısını da dünyaca ünlü Abbey Road stüdyolarında kaydetmişti.
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- Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu temelli gidiyor!
Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu temelli gidiyor!
03 Ekim 2021 Pazar - 9:30 | Son Güncelleme : 03 10 2021 - 9:30