Posta gazetesinden Uğur Alkapar'ın, "İspanya Macerası" başlıklı yazısı şöyle:
"Gülşen, 2019’da 'İngiltere’ye yerleşti' haberlerine sert çıkmış, 'İngiltere’de ev falan almadık. Kendi ülkemde yaşamak, sahneye çıkmak istiyorum' demişti. Ama geçen yıl İspanya’dan ev aldı. Artık sadece işleri için Türkiye’ye gidip geliyor.
Gülşen’in İspanya macerası 10 yıl devam ederse vatandaşlık için başvuru hakkı kazanacak. İspanya’da oturum hakkına sahip olmak için en az 160 bin Euro fiyatlı bir ev almanız gerekiyor. Rotayı Yunanistan’a çevirirseniz evin taban fiyatı 250 bin Euro. Malta 350 bin Euro, Letonya büyük şehirde 143 bin, kırsalda 71 bin Euro'luk evleri kabul ediyor. Makedonya ise 40 bin Euro’luk ev alırsanız bir yıllık oturma izni veriyor.
Üstelik bu ülkelerden aldığınız oturma izni tüm Avrupa Birliği’nde geçerli."