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Gülşen iddialı sahne kostümüyle olay oldu! Fiyatı dudak uçuklattı
Ünlü şarkıcı Gülşen, son konserindeki iddialı sahne kostümüyle yine olay olmayı başardı. Gülşen'in kıyafetlerinin fiyatı, ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ünlü şarkıcı Gülşen, "İstanbul'un en ihtişamlısında dün akşam" paylaşımıyla konserinden fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Her giydiğiyle olay olan Gülşen, sahnede fırtınalar estirdi.