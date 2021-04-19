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Gülşen: Cansız manken sandım,benmişim

19 Nisan 2021 Pazartesi - 13:50 | Son Güncelleme : 19 04 2021 - 13:50

Şarkıcı Gülşen, ayna karşısında verdiği pozu yayınladı. Kendisini cansız mankene benzettiğini ifade eden ünlü şarkıcının zayıflığı da dikkatlerden kaçmadı.


Şarkıcı Gülşen ayna karşısında yeni kıyafetlerini denediği sırada çektiği bir fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı. Giydiği ilginç kıyafetle dikkat çeken Gülşen'in kendisiyle ilgili yorumu da olay oldu. Aynanın karşısına geçip poz veren Gülşen, kendini cansız mankene benzetti. Ünlü şarkıcı fotoğrafına, "Cansız manken sandım, benmişim ayol" notunu ekledi.
 

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