Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel, bir dijital platform için çekilecek olan yeni dizisini duyurdu. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Birsel, "Paniğe infiale gerek yok arkadaşlar. Ben yazıyorum. Hayır çünkü sokakta filan durdurup fırça atıyorsunuz ya, ondan diyorum. Vallahi yazıyorum, boş durmuyorum. Evet komedi. Dijitale. Daha seyretmenize zaman var. Sağ olun, işime dönüyorum, sevgiler" dedi.
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- Gülse Birsel yeni dizi müjdesi!
Gülse Birsel yeni dizi müjdesi!
10 Eylül 2021 Cuma - 8:39 | Son Güncelleme : 10 09 2021 - 8:39