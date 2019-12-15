Gülse Birsel'den Can Yaman'a 'libido' göndermesi

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı 'libido' açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen ve birçok ünlü isimden tepki gören Can Yaman'a bir taş da Gülse Birsel'den geldi. Birsel, hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde oynadığı 'Jet Sosyete' dizisinin son bölümünde Yaman'a göndermede bulundu.

Yaklaşık 2 hafta önce Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda Demet Özdemir'le arasındaki uyumdan bahsederken, davalık olduğu eski rol arkadaşı Selen Soyder için "Libidosu yoktu" açıklamasını yapan Can Yaman'a tepki yağmıştı. Bir çok ünlü isim bu söylemi çok yanlış ve cinsiyetçi bulurken, tepkiler çığ gibi büyüdü. 'Libido' tartışmasına son olarak Gülse Birsel dahil oldu.

Başarılı senarist ve oyuncu Gülse Birsel, üç sezondur kaleme aldığı Jet Sosyete dizisinde zaman zaman gündem konularına da değiniyor. Bu sezonda tam gaz devam eden dizinin son bölümünde, 'libido' tartışmasına gönderme yapıldı.

Dizide Gizem karakterinin dizisinin erken bitmesini eleştiren Talip'e Gizem, "Başrolde oynayan çocuğun libidosu yoktu, ben ne yapabilirim. Herkes bilir ki bir dizinin tutma formülü nedir? Tarafların libidolu olması. Bunu bizim sektörde herkes bilir" diye yanıt verdi.

Birsel'in bu göndermesine sosyal medyadan da destek yorumları geldi.