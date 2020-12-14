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Gülşah Saraçoğlu: Yüz nakli yaptırdım

Gülşah Saraçoğlu: Yüz nakli yaptırdım Modacı Gülşah Saraçoğlu, “Bize Kaldı” adlı YouTube programına konuk oldu. Ünlü modacı programda yaptırdığı estetiklerden bahsetti.
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