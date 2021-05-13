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Gülşah Saraçoğlu'ndan dikkat çeken hamle! Takibe aldı...
Modacı Gülşah Saraçoğlu, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Go¨khan Go¨z'u¨n sosyal medyadan yaptığı canlı yayınında küfürler yağdırmış ve çift ilişkilerini tekrar noktalamıştı. Saraçoğlu'ndan aylar sonra yine şaşırtıcı bir hamle geldi.
Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki gibi birçok ünlü isme sahne kıyafetleri diken Gülşah Saraçoğlu, üçüncü kez barıştığı iş adamı sevgilisi Gökhan Göz ile geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde ayrılmıştı.