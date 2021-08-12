Gülşah Saraçoğlu-Gökhan Göz'ün olaylı aşkında şaşırtan gelişme!

Gülşah Saraçoğlu ile bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz'in ilişkisi bir türlü dikiş tutmuyor. Evlilik kararı alan çiftten Saraçoğlu, adı Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile yasak aşk iddiasına karışan iş insanı ile dördüncü kez ayrıldıklarını duyurmuştu.