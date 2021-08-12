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Gülşah Saraçoğlu-Gökhan Göz'ün olaylı aşkında şaşırtan gelişme!
Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun, şarkıcı Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile adı yasak aşk iddiasına karışan iş insanı Gökhan Göz'ü affettiği konuşuluyor. İddiaya göre; geçtiğimiz ay ayrılan ikili, beşinci kez "aşka devam" dedi. İşte olaylı aşkla ilgili detaylar...
Gülşah Saraçoğlu ile bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz'in ilişkisi bir türlü dikiş tutmuyor. Evlilik kararı alan çiftten Saraçoğlu, adı Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile yasak aşk iddiasına karışan iş insanı ile dördüncü kez ayrıldıklarını duyurmuştu.
Gülşah Saraçoğlu ile bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz'in ilişkisi bir türlü dikiş tutmuyor. Evlilik kararı alan çiftten Saraçoğlu, adı Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile yasak aşk iddiasına karışan iş insanı ile dördüncü kez ayrıldıklarını duyurmuştu.