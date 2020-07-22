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Gülistan Doku'nun bulunması için baraj gölündeki suyun tahliyesine başlandı

22 Temmuz 2020 Çarşamba - 12:02 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 12:39

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Tunceli Valiliği'nde yaptığı açıklamada, 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'deki suyun tahliye edilmesine başlandığını söyledi.


İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Tunceli'de  200 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için  yürütülen arama çalışmalarına ilişkin, "(Uzunçayır Baraj Gölü) Barajın  boşaltılması yönünde bir talimat var, o yönde bir çalışma da pazartesi gününden  itibaren başladı. Hedef, mümkün olduğu kadar barajın, en azından köprünün  etrafındaki alanın kurutularak çalışmayı gözle de görülür bir şekilde  sonuçlandırmaya gayret etmek. O sebeple teknik arkadaşlar da çalışıyorlar ama  fiilen barajın boşaltılması çalışması başladı." dedi. 
 
Çataklı, Tunceli Valilisi Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaretinde  gazetecilere yaptığı açıklamada, kayıp Doku'nun ablası Aygül Doku'nun İçişleri  Bakanı Süleyman Soylu ve kendisiyle görüştüğünü söyledi.
 
Konuyla ilgili toplantı da yaptıklarını ifade eden Çataklı, şöyle  konuştu:
 
"Barajın boşaltılması yönünde bir talimat var, o yönde bir çalışma da  pazartesi gününden itibaren başladı. Hedef, mümkün olduğu kadar barajın, en  azından köprünün etrafındaki alanın kurutularak çalışmayı gözle de görülür bir  şekilde sonuçlandırmaya gayret etmek. O sebeple teknik arkadaşlar da çalışıyorlar  ama fiilen barajın boşaltılması çalışması başladı. Şunu da belirtmek isterim,  yaklaşık 180 gün su altında arama faaliyeti yürüttük. Konuyla ilgili 500  civarında personel görevlendirdik. Türkiye'nin birçok ilinden arkadaşlarımız  geldi."
 
Çataklı, bu tür arama çalışmalarının 10-15 gün sürdürüldüğüne işaret  ederek, Doku'nun bulunması için su altındaki arama çalışmalarını yaklaşık 6 ay  sürdürdüklerini dile getirdi.
 
Arama çalışmalarını ellerindeki tüm imkanları kullanarak  gerçekleştirdiklerini anlatan Çataklı, şunları kaydetti:
 
"Tüm bu çabalara rağmen bir netice alamadık. Bu konuyla ilgili bir  netice almayı emin olun en çok biz istiyoruz, elbette ailesi de istiyor. Biz de  neticeyi alıp bu işi nihayete erdirmek istiyoruz. Ama geçmişte biliyorsunuz başka  örneklerimiz de var, dünya da da birçok örnek var. Netice alınamadığı örnekler de  var. Ancak imkan ve kabiliyetlerimizi bugüne kadar kullandık. Bu konuda son bir  talep var. Teknik imkanlar el verdiği ölçüde bu konuda gereği yapılacak. Bu  konuda zaten talimat da verildi, kurumlar da üzerine çalışıyor. İnşallah bir  netice alırız."
 

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Gülistan Doku su İçişleri
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