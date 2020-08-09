Gülen Gözler filmi nerede ve ne zaman çekildi? Gülen Gözler filmi oyuncuları ve en komik replikleri

Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alan Gülen Gözler filminin oyuncu kadrosunda Adile Naşit, Münir Özkul, Müjde Ar, Şener Şen, Ayşen Gruda ve Itır Esen gibi usta oyuncular yer alıyor. Geniş kadrosu ile Türk güldürü sinemasının en önemli örneklerinden sayılan Gülen Gözler filminin yönetmenliğini de Ertem Eğilmez yaptı. Gülen Gözler filmi evlilik çağına gelmiş beş kızı olan bir marangoz ustasının, uslanmaz damat adayları, çılgın eşi ve tabii ki evlenmeyi çok isteyen kızlarıyla geçirdiği zorlu ama bir o kadar da komik hayat öyküsünü konu ediniyor. Peki, Gülen Gözler filmi ne zaman nerede çekildi? İşte Gülen Gözler fiminin konusu ve oyuncuları...

Usta yönetmen Ertem Eğilmez'in geniş kadrolu güldürü filmlerinden olan Gülen Gözler, Yeşilçam'ın kült filmlerinden biri olarak kabul edilir. Yaşar Usta ve Vecihi gibi tiplemeleriyle Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alan film komik ve duygulandıran sahneleriyle sinemanın zamansız yapımlarındandır. Peki, Gülen Gözler filmi ne zaman ve nerede çekildi? Gülen Gözler filmi konusu ve oyuncuları...

GÜLEN GÖZLER FİLMİNİN KONUSU

Yaşar Usta, (Münir Özkul) karısı Nezaket (Adile Naşit) ve beş yetişkin kızı ile yıllar önce köyün'den İstanbul 'a göç eder, Yaşar usta, erkek çocuğu olur beklentisiyle tüm kızlarına erkek ismi vermiştir. Kalabalık ailesinin geçimini sağlamak için çok çalışmakta, cimriliği ve hilekarlığı ile zengin olmuş eski arkadaşı Yunus'un inşaatları için doğramacılık yapmaktadır. Kızlarının gönül ilişkilerinin hareketliliğinden habersiz bir şekilde, onlara münasip kısmetler bulmak ister. Büyük kızı Fikret'e (Ayşen Gruda) âşık olan Vecihi (Şener Şen) sürekli olarak kapısını aşındırsa da kızını ona vermemekte direnir. Hikmet ise evin alt katındaki çırakların gözdesidir; bütün vaktini onlara oyunlar oynayarak geçirir. En düşkün olduğu kızı İsmet (Müjde Ar) Yunus'un oğlu Temel (Mahmut Hekimoğlu) ile evlenir.

GÜLEN GÖZLER FİLMİNİN OYUNCULARI

Münir Özkul - Yaşar Usta

Adile Naşit - Nezaket (Yaşar'ın karısı)

Müjde Ar - İsmet (Yaşar'ın kızı)

Şener Şen - Vecihi

Ayşen Gruda - Fikret (Yaşar'ın kızı)

Halit Akçatepe - Dursun (Yunus'un küçük oğlu)

Itır Esen - Nedret (Yaşar'ın kızı)

Şevket Altuğ - Laz Şevket (Evin talibi)

Lale Ilgaz - Hasret (Yaşar'ın kızı)

Nejat Gürçen - Yunus, (Temel ve Dursun'un babası, Müteahhit)

Sevda Aktolga - Hikmet (Yaşar'ın kızı)

Mahmut Hekimoğlu - Temel (Yunus'un büyük oğlu)

Ahmet Sezerel - Orhan (Nedret'in Kocası)

Tuncay Akça - Tuncay (Yaşar Usta'nın çırağı)

İhsan Yüce - Hasan Usta

Yapımcı: Nahit Ataman

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Senarist: Sadık Şendil

GÜLEN GÖZLER FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

1 Mart 1977 yılında vizyona giren filmin çekimleri İstanbul Yeşilköy'de gerçekleştirildi. Dönemin film mekanları arasında yer alan köşk Yeşilköy'deki Stavro'nun eski köşkü olarak biliniyor. Sahibi, Stavro Yuanidis'dir. 1974’te, Yeşilköy’de kiraladığı bir köşkü Plato Lord adıyla film şirketlerine sunmaya başlar. Özellikle Arzu Film’in ünlü komedilerinin çekildiği bu plato, 1979’a kadar sinemaya hizmet eder.

GÜLEN GÖZLER VECİHİ REPLİKLERİ

"Seviyorum, veriyor musun? Ağlıyorum, veriyor musun? İstiyorum, veriyor musun? Cevap ver, veriyor musun? Peki, öyle olsun."

Vecihi – Efenim, ziyaretimin sebebine gelelim.

Yaşar Usta – Hiç gelmeyelim, ben senin niye geldiğini biliyorum…

Vecihi – Sahi mi, niye geldim?

Yaşar Usta – Kızımı isteyeceksin yine.

Vecihi – Evet, nereden bildiniz?

Vecihi – Veremezsiniz…

Yaşar Usta – Kendi kızım değil mi kime istersem veririm!

Vecihi – Teessüf ederim!

Vecihi – Aa! Bu bey kim? Yoksa Fikret’i mi istiyor?

Yaşar Usta – Hayır İsmet’i.

Vecihi – Haa, İsmet’i kime isterseniz verin gitsin.

Yaşar Usta – Hay Allah razı olsun, sağ olasın.

Vecihi – Efendim çamaşırlarınızı getirdim

Yaşar Usta – Benim çamaşırlarımın ne işi var sende?

Vecihi – Çamaşırlarınız uçağımın kuyruğuna takıldı da. Ama ütületip getirdim. Buyrun…