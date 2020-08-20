Isparta'da eski kız arkadaşı üniversiteli Güleda Cankel'i, geçen yıl 18 Kasım'da kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan, hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek'ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Zafer Pehlivan, yargılandığı davada 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
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- Güleda Cankel'in katilinin cezası belli oldu!
Güleda Cankel'in katilinin cezası belli oldu!
20 Ağustos 2020 Perşembe - 13:16 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 13:22