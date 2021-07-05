Güldür Güldür'de şoke eden ayrılık!

Show TV'nin sevilen programlarından Güldür Güldür Show sezon finali yaptı. Güldür Güldür Show'da Naime karakteriyle seyircinin gönlünde taht kuran Ecem Erkek ve bu sezon kadroya dahil olan Murat Akkoyunlu yeni sezonda kadroda yer almayacak.

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show geçtiğimiz akşam sezon finali yaptı. Yeni sezonda da yayınlanmaya devam edecek olan programda iki flaş ayrılık da yaşandı.

"GELECEK SEZON GÜLDÜR GÜLDÜR'DE OLMAYACAĞIM"

Naime karakteriyle büyük üne kavuşan Ecem Erkek, Instagram 'dan yaptığı veda paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Oyunculuk bir yolculuk hem de upuzun. En keyiflisi de durduğun duraklar. Zaten uzun yolculuklarda da öyledir ya dinlenmek için durduğunda oranın havası, yediğin yemek, içtiğin çay bambaşkadır. Benim için de Güldür Güldür öyleydi. Harika bir duraktı. Çok eğlendim, arkadaşlarımı çok sevdim. Sizler yaptığım ‘şeyi’ kabul ettiniz. Şimdi tekrar yola koyuluyorum .Gelecek sezon Güldür Güldür’de olmayacağım . Bir sonraki durakta görüşelim"

"BOL REYTİNGLER DİLERİM"

Murat Akkoyunlu ise paylaşımında "Güldür Güldür seyircisine ve ekibine yol arkadaşlıkları için teşekkürler. Önümüzdeki sezon bol reytingler dilerim" notunu düştü.