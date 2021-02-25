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Güldane Biçer 10 yıldır kayıptı, kemikleri bulundu! Müge Anlı'da itiraf etti...

25 Şubat 2021 Perşembe - 9:27 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 9:27

10 yıldır kayıp olan Güldane Biçer’in eşi Osman Biçer eşini öldürüp gömdüğünü itiraf etti. Şüphelinin cesedi gömdüğünü söylediği yerde inceleme yapan ekipler kemik parçaları ve kadın kıyafetleri buldu. Osman Biçer gözaltına alındı.


17 Eylül 2011 gününden beri kayıp olan Güldane Biçer’in yakınları Müge Anlı’ya başvurarak bulunmasını istemişti. Bir süredir devam eden programda Biçer’in eşi Osman Biçer’in çelişkili ifadeleri dikkat çekmişti.
 
HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ
 
Çelişkili ifadelerin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Osman Biçer hakkında soruşturma başlattı. İfadesi alınan Biçer, eşini kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.
 
KEMİK PARÇALARI VE KIYAFETLER BULUNDU
 
Eşi Güldane Biçer’i öldürdüğünü ve Büyükçekmece Karaağaç’ta göl kenarına gömdüğünü itiraf eden Osman Biçer, sonrasında da polise gidip kayıp başvurusunda bulunduğunu söyledi. Biçer’in ifadesinde söylediği göl kenarına gidip çalışma başlatan ekipler, Güldane Biçer’e ait olduğu düşünülen kemik parçaları ve kıyafetlere ulaştı.
 
 
GÖZALTINA ALINDI
 
Kemik parçaları ve kıyafetler Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, Osman Biçer’de gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
 

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