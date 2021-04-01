Gülben Ergen: Yüzde 92 antikorluyum

Şarkıcı Gülben Ergen, katıldığı ödül törende kendisine mikrofon uzatan basın mensuplarına, “Sosyal mesafemizi koruyalım. Bana yaklaşmayın” diye takıldı.

Gülben Ergen, daha önce koronavirüs hastalığı geçirdiğini ve şu an antikor seviyesinin yüzde 92 olduğunu söyledi.

"EVDE KIYMALI FASULYE YAPIYORUM"

Ünlü şarkıcı, "Korona geçirmeme rağmen, antikorum yüzde 92 olmasına rağmen bu mutasyon biraz zorlayacak gibi. Yaza dair ümitlerim vardı. Şoktayım, ilk kez bu kadar çok kamerayı bir arada görüyorum" dedi.

Ergen, "Ödüller çok mutlu ediyor beni. Evde kıymalı fasulye yapıyorum, fen dersinden çıkıp matematiğe giriyorum” şeklinde konuştu.

Seçkin Şenvardar/Milliyet