Gülben Ergen isyan etti: Cadılar Bayramı yere batsın

Türkiye'yi yasa boğan İzmir depreminde yaşanan acılara umursamadan Cadılar Bayramı kutlayan ve sosyal medyadan paylaşanlara Gülben Ergen'den sert tepki geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Gülben Ergen şu ifadeleri kullandı:

"Cadılar Bayramı yere batsın! Hayatını yaşayanların paylaşımlarını görmek istemiyorum! Ölüm, hüzün, acı, dram, yokluk, korku, kaygı tek gündemim. İnsanlar hastanede, evladını arayan, korona kaygısı yaşayan… Benim güzel ülkem yastadır! Yasta olmayan, bunu hissedemeyen herkes uzak"