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Gülben Ergen: Hiç taksi plakalarım olmadı ama...

15 Şubat 2021 Pazartesi - 11:02 | Son Güncelleme : 15 02 2021 - 11:02

Gülben Ergen, Emel Yalçın’ın YouTube programına konuk oldu. Kazancını işine yatırdığını söyleyen şarkıcı 'Hiç taksi plakalarım olmadı ama hep çok güzel şarkılarım oldu.' dedi.


Gülben Ergen, Emel Yalçın’ın YouTube programına konuk oldu. İş hayatından kazandığı parayı yine müziğe yatırmayı tercih ettiğini söyleyen sanatçı, “Mesleğine yatırım yapmak zorundasın. Benim hiç taksi plakalarım olmadı ama hep çok güzel şarkılarım oldu. Ticarete yatırım yapmak çok ayrı bir zekadır. Ben şarkıya, sahneye yatırım yapmayı bilirim” dedi.
 
KALABALIK VE ZOR KADINIM
 
“Kendinle ilişki yaşar mıydın?” sorusuna kahkaha atarak yanıt veren Ergen, “Hayır, çok kalabalık, çok zor kadınım” diye konuştu. Çocuklar Gülsün Diye adında bir derneği bulunan sanatçı, “Mezar taşına ne yazılmasını istersin?” sorusuna da şöyle karşılık verdi: “Çocuklar gülsün diye çok uğraştı yazılsın isterim.”
 

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