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Gülben Ergen hastaneden paylaştı!
Gülben Ergen, evinde ayak bileğini burktu ve düştü. Sağ ayağında bağ yaralanması, dizinde de menisküs yırtığı olan ünlü şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. İşte hastane odasından paylaşım yapan üç çocuk annesi Ergen'in son durumu...
Geçtiğimiz yıl aralık ayında koronavirüs testi pozitif çıkan ve gördüğü tedavi sonrasında iyileşen Gülben Ergen (49), evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Ünlü şarkıcı, evinde ayak bileğini burkarak, düştüğünü duyurdu.