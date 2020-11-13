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Gülben Ergen'den o iddialara açıklama!
Gülben Ergen, önceki gün Nişantaşı'nda bir kafede albüm toplantısı yaparken objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından kendi fotoğrafının altına yaptığı 'Can kadın' yorumundan sonra sahte hesap kullandığı iddialarına cevap verdi.
Albüme başladığını ve yılbaşına yetiştirmeyi düşündüğünü söyleyen Gülben Ergen, "Albüm için stüdyoya girdim, yılbaşına doğru yetiştirmeye planlıyoruz. Ne kadar 'memleketin durumu kötü erteleyelim' desem de bu korona yakın zamanda gidecek gibi durmuyor, o yüzden müzik dursun istemedim" dedi.