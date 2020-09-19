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Gülben Ergen: Biz 8 aydır yapış yapış yaşıyoruz

19 Eylül 2020 Cumartesi - 11:23 | Son Güncelleme : 19 09 2020 - 11:23

Gülben Ergen önceki gün Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, çocuklarının okulu özlediğini söyleyerek, 'Biz sekiz aydır yapış yapış yaşıyoruz' dedi.


Yaz tatilini Bodrum'da geçiren Gülben Ergen önceki gün Etiler'de görüntülendi.
 
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı,  "Okulların açılması ile çocuklarınızı okula gönderecek misiniz?" sorusuna, "Tabii ki düşünüyorum. Öğretmenler son derece bilinçli, kurallara uyduklarına inanıyorum. Okulların da kurallara uyacağına inanıyorum.
 
Milli Eğitim Bakanlığı açarsa tabii ki göndereceğim. İsteyen gönderecek, istemeyen göndermeyecek diye bir uygulama seçeneği bırakırlarsa, tabii ki bu da çok saygıdeğer bir seçenek ama ben seve seve göndereceğim. Öğretmenlere de, okullarına da çok güveniyorum" şeklinde konuştu.
 
"Çocuklar okullarını özledi mi?" sorusuna ise, "Tabii ki özlemezler mi? Arkadaşlarını özlediler. Biz sekiz aydır yapış yapış yaşıyoruz" diyerek kahkaha attı.
 

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Gülben Ergen şarkıcı Etiler
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