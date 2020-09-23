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Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili yeni gelişme

23 Eylül 2020 Çarşamba - 15:29 | Son Güncelleme : 23 09 2020 - 15:29

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 'Soruşturma kapsamında bugüne kadar 20 şahsın asayiş şube müdürlüğü görevlilerince, 2 şahsın da Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alınmıştır' denildi.


Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 'Soruşturma kapsamında bugüne kadar 20 şahsın asayiş şube müdürlüğü görevlilerince, 2 şahsın da Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca tespit edilen bulgular ışığında soruşturma her türlü ihtimal dikkate alınarak hassasiyetle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir' ifadelerine yer verildi.
 

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