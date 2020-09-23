Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 'Soruşturma kapsamında bugüne kadar 20 şahsın asayiş şube müdürlüğü görevlilerince, 2 şahsın da Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca tespit edilen bulgular ışığında soruşturma her türlü ihtimal dikkate alınarak hassasiyetle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir' ifadelerine yer verildi.
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Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili yeni gelişme
23 Eylül 2020 Çarşamba - 15:29 | Son Güncelleme : 23 09 2020 - 15:29