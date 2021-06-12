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Gülay Sezer ameliyattan önce vasiyetini hazırladı

Daha önce birer yıl arayla mesane ve böbrek tümörü ameliyatı geçiren Gülay Sezer'e, tatil için gittiği Bodrum'da rahim kanseri teşhisi konmuştu. 'Cesaretin Var mı Aşka' parçasıyla 90'lı yıllara damga vuran 51 yaşındaki şarkıcı, sağlık durumu hakkında bilgi verirken, vasiyeti konusunda çarpıcıa bir açıklama yaptı.

Gülay Sezer ameliyattan önce vasiyetini hazırladı Geçtiğimiz yıllarda iki kez kanserle mücadelesini kazanan, bir dönem çoklu organ yetmezliği tedavisi de gören Gülay Sezer, rahim kanserine yakalandı. Bodrum’dan İstanbul’a dönerek tedavisine başlayan şarkıcıdan açıklama geldi.
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