Gülay'ın katilinin cezası belli oldu!

İstanbul’da cinsel saldırıdan kurtulmak için 10’uncu kattan atlayan Gülay Bursalı’nın ölümüne neden olan Mehmet Vural’ın cezası belli oldu. Sanıklardan diğeri ise hâlâ kayıp.

Gülay Bursalı (20), 21 Mart 2016’da İstanbul ’da erkek arkadaşı E.Ö. ile buluştu. E.Ö., günlük bir ev kiralamak için emlak çı Cihan İssi’yi aradı. Cihan İssi yanına Mehmet Vural adındaki kişiyi alarak arabayla iki sevgiliyi Başakşehir ’deki kiralık eve götürdü. Cihan İssi ile Mehmet Vural, eşya alma bahanesiyle çiftle birlikte kiralattıkları daireye girdi. Ardından Cihan İssi ile Mehmet Vural, E.Ö.’yü darp edip Gülay Bursalı’ya cinsel saldırıda bulundu. Cinsel saldırıya karşı direnen Bursalı, apartmanın 10’uncu katından atladı ve yaşamına son verdi. Olaydan sonra her iki sanık kayıplara karıştı. 4 yıl sonra Mehmet Vural, Küçükçekmece’de yakalandı. Firari sanık Cihan İssi ise yakalanamadı.

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Olayın ardında Mehmet Vural ile Cihan İssi hakkında Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın karar duruşması ise çarşamba günü yapıldı. Tutuklu yargılanan Mehmet Vural kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek beraatını istedi. Mahkeme sanık Mehmet Vural’a ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Vural’a ayrıca ‘cinsel saldırı’, ‘nitelikli yağma’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 41 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, Vural’a verilen cezalarda herhangi bir indirim uygulamadı. Davada müşteki E.Ö.’yü temsil eden avukat Cem Ataş ise “Firari sanığın da bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini arzu ediyoruz” dedi. (Hürriyet)