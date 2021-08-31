Gül hastalığı yüz bölgesinde lekelerin kızarıklıkların olduğu bir hastalıktır. Tıp alanındaki ismi rozasea olsa da halk arasında gül hastalığı olarak biliniyor. Gül hastalığının neden olduğu tam olarak bilinmiyor. Gül hastalığı cilt akarlarından, psikolojik nedenlerden veya cilt altında yatan nedenlerden olduğu taknim ediliyor. Gül hastalığının en belirgin belirtisi yüz bölgesindeki kızarıklıklardır. Peki, Gül hastalığı olanlar nelere dikkat etmeli? Gül hastalığı geçer mi? İşte gül hastalığı ile ilgili merak edilenler…

Gül hastalığı yaşam tarzına göre etkileri artan veya azalan bir hastalıktır. Gül hastalığına sahip insanlar kendilerini düzgün bir şekilde korurlarsa hastalığın etkilerini daha az hissetmektedir. Gül hastalığını arttıran en büyük faktör güneş ve sıcaktır. Gül hastalığına sahip olan kişiler sıcaktan ve güneşten korunmaktadır. Gül hastalığından korunmanın bir diğer yolu tüketilen yiyeceklere özen göstermektir.

GÜL HASTALIĞI OLANLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

- Gül hastalığı olan kişiler güneşe çıkarken güneş kremi sürmeye özen göstermelidir.

- Gül hastalığı olan kişiler güneşe çıkarken kenarları olan şapkalar takarak güneş ışınlarının direk yüze gelmesini engellemelidir.

- Gül hastalığına sahip kişiler sıcak ortamlardan kendilerini korumaları gerekmektedir.

- Gül hastalığı olan kişiler sıcak içecekler tüketirken çay, çorba ve kahve gibi içeceklerin buharlarından kendilerini korumaları gerekmektedir.

- Gül hastalığına sahip kişiler sıcak duş almaktan kendilerini sakınmalıdır.

- Gül hastalığına sahip insanlar sauna ve hamam gibi yerlerden uzak durmalıdır.

- Gül hastalığına sebep olan şeyler arasında streste olduğu için gül hastalığına sahip insanlar stresten uzak durmalıdır.

- Gül hastalığına sahip kişiler baharatlı yiyeceklerden ve acıdan uzak durmaları gerekmektedir.

GÜL HASTALIĞI GEÇER Mİ?

Gül hastalığını tamamen yok eden bir tedavi günümüzde bulunmamaktadır. Gül hastalığı belirtileri olan insanlara gül hastalığını hafifletecek tedaviler verilebilmektedir. Gül hastalığı karşısında yaşam tarzı son derece önemlidir. Rahat yaşam tarzı ve gül hastalığı için verilen ilaçlarla gül hastalığı karşısında iyi sonuçlar alınabilmektedir. Gül hastalığının tedavisi olmadığı için cilt doktorları gül hastalığı olan kişilere lekelerini kapatacak kremler yazabilmektedir.

Tedavi için verilen ilaçlar topikal ilaçlar, antibiyotikler ciddi derecedeki hastalar için izotretinoin ve tetrasikliner ilaçlar verilebilmektedir. Gül hastalığı tedavisinde görünür kan damarları bulunuyorsa lazer tedavisi de yapılabilmektedir. Gül hastalığına sahip insanlar kalınlaşmış cilde sahip duruma geldiyse doktorun tedavi türüne göre plastik cerrahide yapılabilmektedir.