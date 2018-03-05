Gül Gölge kimdir? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Murat Saygı ile eski eşi Gül Gölge Saygı boşandı. Bu gelişme üzerine Gül Gölge'nin hayatı araştırılmaya başlandı. İşte güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu hakkındaki tüm bilgiler...

Gül Gölge Saygı eşi Murat Saygı ile tek celsede boşandı. Güzelliği ve başarılarıyla dikkat çeken Gül Gölge'nin hayatı merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. İşte Gül Gölge'nin hayatına dair merak edilen tüm detaylar...

GÜL GÖLGE KİMDİR?

Gül Gölge Saygı (d. Gül Gölge; 28 Eylül 1981, İzmir ), Türk TV sunucusu, manken ve oyuncu.

Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladıktan sonra İstanbul 'a gitmiş, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde Film ve Televizyon Programcılığı eğitimi almıştır. 1997'de Türkiye Güzellik Yarışması finalistleri arasında yer almıştır.

Çiçek Taksi, Yapayalnız, Köpek ve daha başka filmlerde rol almıştır. 2005-2009 yılları arasında Kanal D 'de Canlı Canlı programının sunuculuğunu yapmıştır. Ayrıca 2004 yılında bir filmde oynamıştır. 2016 itibarıyla Gardrop Savaşları adlı moda yarışmasında jüri göreviyle, yayın hayatına devam etmektedir.

Doğan Yayın Holding eski Başkan Yardımcısı Murat Saygı ile evlenen Gül Gölge, Ali ve Emir isminde iki erkek çocuğun annesidir.