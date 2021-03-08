Gül Gölge'den yıllar sonra gelen Çiçek Taksi itirafı!

'POLİSLER BENİ DURDURUP...'

Gölge, "Dizide rol aldığım dönemde trafikte aracımla seyir halindeyken trafik polislerimiz beni hep durdururdu. Polislerimizin senaryoya uyarlanabilecek başlarına gelen olayları bana anlatırdı" sözleriyle şaşırttı.

Sözlerini sürdüren Gül Gölge, "Çiçek Taksi dizisinde polis memurunu canlandırdığım dönemde trafikte ceza bile yedim. Aracımla seyir halindeyken trafikte kural ihlali yapmıştım. Beni çeviren polis arkadaşımız, 'Meslektaşız bari siz yapmayın' sözleriyle bana takılmıştı" dedi. Gül Gölge, "Sizi yeniden ekranlarda görecek miyiz?" sorusuna, İnşallah, güzel bir şey olursa neden olmasın?" yanıtını verdi.

Gül Gölge son yıllarda vaktinin büyük bir bölümünü oğulları Emir ve Ali ile geçiriyor. 28 Eylül 1981 doğumlu olan Gül Gölge, yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.