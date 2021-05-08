Guest starring ne demek? Guest starring ne anlama geliyor, Guest starring kelimesinin Türkçe çevirisi

Guest starring kelimesi Elon Musk’ın paylaşımıyla merak edilen kelimelerden biri oldu. Sosyal hayatımızda belli sıklıkla İngilizce kelimelerle karşılaşmak mümkün. “Guest starring" kelimesini ilk kez duyanlar, kelimenin anlamını ve ne demek olduğunu araştırıyor. Peki Guest starring ne demek, ne anlama geliyor?

Guest starring kelime kökeni ingilizcedir. İngilizce dünyadaki öğrenmesi kolay dillerin başında gelsede kelimelerin kökenleri ve anlamları dilin değişken olması nedeniyle farklılaşabilir.

GUEST STARRİNG: Konuk sanatçı

Guest starring normal oyuncu ekibinin bir parçası olmayan konuk oyuncu olarak adlandırılır. Eğlence sektöründe konuk sanatçı ilgilenilen işin dışından olup bir şarkıda, bir konserde veya şov gibi bir işte alır. Düzenli olarak o işe katılmaz. Müzikte, böyle bir dış sanatçı genellikle konuk şarkıcı olarak adlandırılır.

Performans sanatında konuk rol veya konuk yıldız terimleri de yaygındır, ikinci terim özellikle bir ünlünün konuk görünümünü gösterir. İkincisi genellikle bazı yapım şirketleri tarafından özel konuk yıldız veya özel müzikal konuk yıldız olarak kabul edilir