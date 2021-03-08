Güçlü bir bağışıklık için her gün iki bardak süt!

Okullarda kısmi yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla birlikte öğrencilerin, pandeminin halen devam ettiği şu günlerde bağışıklık sistemlerini güçlü tutmaları oldukça önemli. Zihinsel ve bedensel gelişime destek olan sütün vücut direncini artırdığını ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten uzmanlar, sağlıklı beslenmek için gün içinde iki bardak süt içilmesi ve uygun koşullarda üretilen, güvenli ambalajlanan sütlerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.
OKUL BAŞARISINI ARTIRIYOR
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, günde 2 bardak sütün zekâ gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ve okul başarısını artırdığının kanıtlandığını belirtti.
SÜTÜN İÇİNDE 40'TAN FAZLA BESİN ÖĞESİ VAR!
İnanç; “Yeterli ve dengeli beslenebilmek için her besin grubunu tüketmeye ihtiyacımız var. Süt, et, tahıl, meyve, sebze, yağ ve şekerlerden oluşan besin grupları içinde yalnızca süt enerji oluşumunda etkili olan karbonhidrat, protein ve yağı bir arada içeriyor. Sütün enerji vermesinin yanı sıra bağışıklık sistemi açısından da önemi büyük. Mevsim değişimiyle birlikte bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu üst solunum yolu enfeksiyonlarında artma olurken, içeriğinde 40’tan fazla besin öğesi bulunan sütün tüketimi, grip, soğuk algınlığı, farenjit gibi hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynuyor” dedi