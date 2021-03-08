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Güçlü bir bağışıklık için her gün iki bardak süt!

08 Mart 2021 Pazartesi - 16:21 | Son Güncelleme : 08 03 2021 - 16:21

Okullarda kısmi yüz yüze eğitimlerine devam eden öğrencilerin pandeminin devam ettiği şu günlerde sağlıklı ve dengeli beslenmeleri büyük önem arz ediyor. Sütün kalsiyum ve mineral açısından zengin olması nedeniyle çocukların gelişiminde önemli rol oynadığına dikkat çeken uzmanlar, çocuk ve gençlerin her gün iki bardak süt içmesini öneriyor. Uzmanlar, hijyen ve gıda güvenliği bakımından özellikle ambalajlı sütün tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.


 
Okullarda kısmi yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla birlikte öğrencilerin, pandeminin halen devam ettiği şu günlerde bağışıklık sistemlerini güçlü tutmaları oldukça önemli. Zihinsel ve bedensel gelişime destek olan sütün vücut direncini artırdığını ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten uzmanlar, sağlıklı beslenmek için gün içinde iki bardak süt içilmesi ve uygun koşullarda üretilen, güvenli ambalajlanan sütlerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. 
 
OKUL BAŞARISINI ARTIRIYOR
 
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, günde 2 bardak sütün zekâ gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ve okul başarısını artırdığının kanıtlandığını belirtti. 
 
SÜTÜN İÇİNDE 40'TAN FAZLA BESİN ÖĞESİ VAR!
 
İnanç; “Yeterli ve dengeli beslenebilmek için her besin grubunu tüketmeye ihtiyacımız var. Süt, et, tahıl, meyve, sebze, yağ ve şekerlerden oluşan besin grupları içinde yalnızca süt enerji oluşumunda etkili olan karbonhidrat, protein ve yağı bir arada içeriyor. Sütün enerji vermesinin yanı sıra bağışıklık sistemi açısından da önemi büyük. Mevsim değişimiyle birlikte bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu üst solunum yolu enfeksiyonlarında artma olurken, içeriğinde 40’tan fazla besin öğesi bulunan sütün tüketimi, grip, soğuk algınlığı, farenjit gibi hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynuyor” dedi

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