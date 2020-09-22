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Güçlü bağışıklık için "iyi beslen, stresten uzak dur ve egzersiz yap" önerisi

AA |  22 Eylül 2020 Salı - 14:09 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 14:13

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Gülbahar, yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadelede maske, mesafe ve hijyenin yanı sıra egzersiz, düzenli uyku ile içerisinde birçok gıdanın bulunduğu "sağlıklı beslenme reçetesi"nin de önemli olduğunu söyledi.


Prof. Dr. Okan Gülbahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19  sürecinde pek çok kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalıştığını ifade  etti.
 
Vücut savunma sisteminin, çoğu kişinin düşündüğünün çok ötesinde,  oldukça karmaşık olduğuna dikkati çeken Gülbahar, bağışıklık sistemini;  bakteriler, virüsler ve diğer "düşmanlarla" savaşmak için birlikte hareket eden  "karmaşık bir birimler ağı" olarak nitelendirdi.
 
Hastalıklarla mücadele için bağışıklık sisteminin verimli çalışmasının  desteklenebileceğini vurgulayan Gülbahar, "Kovid-19'dan endişe duyan herkesin,  sağlıklı bir yaşam tarzı ile bağışıklık sistemindeki askerlerini hazır tutması  yerinde olur." diye konuştu.
 
Bağışıklık nasıl güçlendirilir? İşte bağışıklığı güçlendiren besinler!
 
Bilim dünyasının elinde henüz Kovid-19'a karşı ilaç, aşı ve  bağışıklığı artırıcı takviyeler bulunmadığını dile getiren Gülbahar, yine de  herkesin vücut savunmasını mümkün olduğunca güçlü hale getirmek için atabileceği  adımlar olduğuna dikkati çekti.
 
Doktor önerisiyle bazı besin takviyelerinden yararlanılabileceğini  aktaran Gülbahar, şunları kaydetti:
"Bağışıklık sistemindeki askerleri güçlendirmenin yolu stresi  azaltmak, sağlıklı kiloyu korumak ve iyi bir beslenme programından geçiyor.  Örneğin C vitamini viral, bakteriyel ve diğer enfeksiyonların önlenmesine  yardımcı olur. D vitamini ise soğuk algınlığını ve grip riskini azaltır. A  vitamini de kısa süreli kullanıldığında solunum yolu enfeksiyonlarıyla savaşma  yeteneğini desteklemeye yardımcı olur. Çinkonun, hastalığın başlangıcından  sonraki 24 saat içinde alındığında enfeksiyon sıklık ve soğuk algınlığı süresini  azaltmaya yardımcı olduğu biliniyor. Çinko; balık, karides, istiridye, et,  karaciğer, buğday tohumu, kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği, tüm tahıllar,  ceviz, badem, yumurta, peynir ve süt tüketimiyle elde edilebilir."
 
Selenyum, bal, sarımsak...
Gülbahar, ceviz gibi gıdalardan kolayca elde edilen ve vücudun  bakterilere, virüslere ve kanser hücrelerine karşı savunmasını güçlendiren bir  antioksidan olan selenyumun da bağışıklık için önemli olduğunu kaydetti.
 
Ham bal kullanımıyla, burun ve ağız gibi mukoza zarının hafif  ağrılarının ve iltihabının giderilebileceğine dikkati çeken Gülbahar, 1 yaştan  sonra her yaşta birey için balın öksürük ve boğaz ağrısına karşı faydalı  olabileceğini dile getirdi.
 
"Sarımsak, taze, yaşlanmış öz ve sarımsak takviyeleri, üst viral  solunum yolu enfeksiyonlarının şiddetini azaltabilir ve soğuk algınlığının viral  enfeksiyonlarını önlemede işlev görebilir." diye konuşan Gülbahar, şu bilgileri  verdi:
"Probiyotikler, hem bağırsak sağlığını destekleyen hem de bağışıklık  sisteminin işlevini ve düzenlenmesini etkileyen iyi bakteri içerir. Özellikle  çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarının sayısını da azaltabilirler. Yoğurt,  kefir, lahana turşusu, ekşi mayalı ekmek ve bazı peynirlerde bulunur. Bazı  çalışmalar da beta glukanların viral saldırıya karşı aktiviteyi uyardığını  göstermiştir. Bu bulgular, soğuk algınlığı ve grip semptomlarında ve üst solunum  yolu enfeksiyonlarında azalmaya yardımcı olmuştur. Beta glukanlar da arpa lifi,  yulaf, tam tahıl, mantar ve deniz yosunundan sağlanabilir."
 
Gülbahar, mürverin de virüslerle savaşmaya yardımcı olan özelliklere  sahip olduğunu belirtti.
 
Düzenli egzersiz ve iyi uykunun önemi
Maske, mesafe, hijyen ve iyi bir beslenme programının yanı sıra  düzenli egzersizin de bağışıklık sistemi için faydalı olduğuna dikkati çeken Okan  Gülbahar, haftada en 150 dakika orta düzeyde egzersiz yapılması gerektiğini  kaydetti.
 
Gülbahar, sağlıklı kiloyu koruma, stresten uzak durma gibi önerilerin  de yaşamsal önem taşıdığına işaret ederek, şu önerilerde bulundu:
"Uyku için bir program ve rutin belirleyin ve iyi uyku hijyeni  uygulayın. Sevdiklerinizle sanal olarak bağlantı kurmak, dışarı çıkmak, düzenli  meditasyon yapmak, egzersiz yapmak, sanatla uğraşmak veya diğer hobiler gibi  günlük hayatınıza stresle başa çıkmanıza yardımcı olacak aktiviteleri dahil edin.  Sigara içiyorsanız, bırakmanıza yardımcı olacak destek alabilirsiniz. Enfeksiyonu  önlemek için elimizde bulunan en güçlü silahlar ise ellerin sık sık yıkanması,  uygun maske kullanılması ve sosyal mesafeyi korumaktır. Bu tedbirler hem bizi hem  sevdiklerimizi hem de tüm toplumu koruyacaktır."
 

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