Gübre desteği ne kadar oldu? Gübre fiyatları açıklaması…

Gübre fiyatlarındaki artışa istinaden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu yıl hasat edilen buğday, arpa, yulaf, çavdar için gübre desteklerini yüzde 25 arttırarak ödeyeceğiz. 2022 üretim yılı için de hububat dahil tüm ürünlerde gübre desteklerini yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz" açıklamasını yaptı. Peki, Gübre desteği ne kadar?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gübre desteğini 2022 yılında yüzde 100 oranında artıracaklarını söyledi. Peki, Gübre desteği ne kadar oldu?

Gübre desteği ne kadar oldu?

2022 üretim yılı için de hububat dahil tüm ürünlerde gübre desteklerini yüzde 100 artırarak ödeyeceklerini belirten Pakdemirli, “Buğday, arpa, çavdar ve yulaf için 16 lira olan gübre desteğini 2021 yılı üretim için dekara 20 lira, 2022 üretim yılı için de dekara 32 lira olarak ödeyeceğiz. Diğer ürünlerde ise gübre desteklerini 2021 yılı üretim yılı için dekara 8 lira, 2022 üretim yılı için dekara 16 lira olarak ödeyeceğiz.” bilgisini paylaştı.

Pakdemirli, "Son iki yılda buğdayda gübre desteğini 4, sertifikalı tohum desteğini 3 misli artırdık. Mazot desteğini maliyetinin yüzde 50'si olacak şekilde ödemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.