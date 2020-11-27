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GTÜ deprem bilgilendirme sistemi geliştirecek

AA |  27 Kasım 2020 Cuma - 15:43 | Son Güncelleme : 27 11 2020 - 15:43

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) tarafından Kocaeli ve çevresi için deprem bilgilendirme sistemi geliştirilecek.


GTÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite, Avrupa Birliği tarafından  desteklenen Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-20 "Hızlı  Deprem Hasar Değerlendirme Konsorsiyumu" araştırma projesine ortak olarak  katıldı.
 
Deprem risk azaltım sistemleri etkinliğini artırmayı hedefleyen  projede, gerçek zamanlı yer hareketi verileri kullanılarak deprem hasarının hızlı  bir şekilde değerlendirileceği bir sistem ve akıllı telefon uygulaması  geliştirilecek.
 
Projenin diğer ortakları arasında Yunanistan, Romanya ile Moldova'dan  üniversiteler ile jeoloji ve sismoloji enstitüsü yer alıyor.
 
  Kocaeli pilot bölgesi için deprem bilgilendirme platformu  oluşturulacak
 
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Afet  ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Büyükşehir  Belediyesi, Yunanistan İçişleri Bakanlığı Makedonya-Trakya Sektörü, Doğu  Makedonya ve Trakya Bölgesi (AMTH) Sivil Koruma Müdürlüğü, Selanik Belediyesi,  İskeçe Belediyesi, Orta Makedonya Eğitim Bölge Müdürlüğü, Orta-Doğu Makedonya ve  Yunanistan Teknik Odası Trakya sektörleri (Yunanistan), Romanya Deprem Planlama  Teşkilatı ve Ulusal Fizik Enstitüsü projeye destekte bulunan kuruluşlar arasında  olacak.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Proje Ortak Koordinatörü ve GTÜ  İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Can Zülfikar, şunları  kaydetti:
 
"Geliştirilecek sistem ve uygulamayla Kocaeli pilot bölgesi için test  amaçlı, hızlı ve güvenilir bir deprem bilgilendirme platformunun oluşturulması  hedeflenmektedir. Gerçek zamanlı yer hareketi verilerinin sağlanması ve  kullanılmasında AFAD Deprem Daire Başkanlığı, hedef bölge altyapı-üstyapı bina ve  tesis envanterinin sağlanmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik  Daire Başkanlığı ile birlikte çalışıyoruz."
 
  
 
 
 
 

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Gebze Teknik Üniversitesi GTÜ deprem
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