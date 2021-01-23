GSS ve Bağ-Kur prim borcu olanlara müjde! Resmen değişti...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Genel Sağlık Sigortası ve Bağkur prim borcu olanlar, 31 Aralık 2021’e kadar devlet hastanelerinin ve devlet üniversitesi hastanelerinin sunduğu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edebilecek.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter’dan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021’e kadar Devlet Hastaneleri ve Devlet Üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir."
YAZARIMIZ MERT NAYIR GÜNDEME GETİRMİŞTİ
GSS borçlarında 60 gün çıkmazı...Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren düzenleme yıl sonu itibarıyla sona erdi. 30 Ağustos’a kadar GSS prim borcu olanların borçları otomatik olarak yapılandırıldı. Böylece milyonlarca kişi borcun ödeneceği 30 Nisan 2021 tarihine kadar sağlık hizmetinden yararlanabilecek. Eylül, ekim, kasım, aralık GSS primleri ödemeyenler ise kara kara düşünmeye başladı.