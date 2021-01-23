GSS ve Bağ-Kur prim borcu olanlara müjde! Resmen değişti...

YAZARIMIZ MERT NAYIR GÜNDEME GETİRMİŞTİ

GSS borçlarında 60 gün çıkmazı...Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren düzenleme yıl sonu itibarıyla sona erdi. 30 Ağustos’a kadar GSS prim borcu olanların borçları otomatik olarak yapılandırıldı. Böylece milyonlarca kişi borcun ödeneceği 30 Nisan 2021 tarihine kadar sağlık hizmetinden yararlanabilecek. Eylül, ekim, kasım, aralık GSS primleri ödemeyenler ise kara kara düşünmeye başladı.