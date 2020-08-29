GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alabilir miyim? GSS primi ödemeden kimler sağlık hizmeti alabilir?

Prim borcu olan BAĞ-Kur’lular ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanıp, yararlanmadığını merak ediliyor. ‘’GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alabilir miyim?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Peki, GSS primi ödemeden kimler sağlık hizmeti alabilir?

Sigortalı bir işte çalışmayanlar ayda 88.29 lira prim ödeyerek aile boyu sağlık hizmetinden yararlanabiliyor. İşsizlik ödeneği alanlar da prim ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor. İşsizlik ödeneği bitiminden sonra da işsizliği devam edenler, yeni bir işe girinceye kadar prim ödemeden sağlık hizmeti alabilmek için gelir testine girebilirler. Test sonucunda hane içinde kişi başına gelir asgari ücretin 3’te 1’inden az çıkarsa, prim ödemeden sağlık hizmeti alabilirler.

ÇALIŞMAYAN PRİM ÖDEMEDEN SAĞLIK HİZMETİNDEN NASIL YARARLANABİLİR?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç kendisine sorulan "Ben tam olarak 10 ay önce işten çıkartıldım. En son 5 Eylül’de son işsizlik ödeneğimi alacağım. Eşim ise yaklaşık 2 sene evvel işten çıkartıldı. 17 ve 11 yaşlarında iki erkek çocuğumuz var. Bildiğim kadarıyla işsizlik ödeneği bittikten sonra ne benim ne de eşimin sağlık hizmetlerinden faydalanma şansımız yok. Maalesef iş bulamıyoruz. Bu durumda çocuklarımızın ve bizim sağlık hizmetlerinden yararlanmak adına ne yapmalıyız? Çok şükür kendimize ait bir evimiz var. Ama hiçbir gelirimiz kalmadı. Sigortalı bir iş bulana kadar sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabiliriz?" soruya böyle yanıt verdi:

İşten ayrılan sigortalılar 100 gün süreyle sağlık hizmetinden yararlanırlar. Bunlardan, sizin gibi işsizlik ödeneği alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler, ödenek bitene kadar sağlık hizmetinden yararlanmaya devam ederler.

Bu noktada bir hususa açıklık getirmek istiyorum. 18 yaşından küçük çocuklar, bakılmakla yükümlü olsun olmasın, anne-babası herhangi bir işte çalışsın çalışmasın, 4/b’li anne-babasının prim borcu bulunsun bulunmasın sağlık hizmetlerinden yararlanırlar.

İşsizlik ödeneği bitiminden sonra sigortalı bir işte çalışmaya başlayıncaya kadar normalde genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında prim ödemeniz gerekir. Aylık prim tutarı brüt asgari ücretin yüzde 3’ü oranındadır. 2020 yılı için aylık 88.29 TL prim ödeyenler ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden yararlanabilirler.

Herhangi bir geliriniz olmadığı için ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurarak gelir testi talebinde bulunmalısınız. Gelir testinde hane içinde kişi başına gelirin asgari ücretin 3’te 1’inden az çıkması halinde, GSS primi ödemeniz gerekmez. Bu da 2020 yılı için hane içinde kişi başına gelirin 981 liranın altında olması demektir. Sizin gibi dört kişilik bir ailede aylık toplam gelirin 3 bin 924 liranın altında kalması halinde GSS primi hazineden karşılanır.

Gelir testinde ikâmet olarak kullanılan konut hesaplamaya dahil edilmez. İkâmet edilen konut haricindeki konutun rayiç bedelinin 240’ta biri ve kira geliri hesaplanır. Kira geliri beyan edilmiyorsa rayiç bedelinin 120’de biri aylık gelir olarak hesaplamaya dâhil edilir.

Sonuç olarak, oturmakta olduğunuz bir ev bulunmasına rağmen, evinize giren aylık gelir 3 bin 924 liranın altında ise prim ödemeden sağlık hizmeti alabilirsiniz.