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GSS borcu, SGK borcu... Faiz ve ceza siliniyor! İlk ödeme tarihi...
Emeklilik prim borcu, GSS borcu, SGK borcu olan milyonları ilgilendiriyor. Faiz, ceza, gecikme zammı yüzde 90 oranında siliniyor. Başvurular başladı ve 31 Ağustos'a kadar sürecek. İlk ödemelerin ise 1 Kasım'a kadar yapılması gerekiyor. Ayrıca yapılandırma kapsamında teminat istenmeyecek ve hacizler kalkacak. İşte devlete borcu olan milyonları ilgilendiren tüm detaylar...
Emeklilik prim borcu, GSS borcu, SGK borcu olan milyonlara müjde! Toplam 16 milyon 840 bin vatandaşın sigorta primi, genel sağlık sigortası, Bağ-Kur'luların dondurulan sürelerinin ihyası başta olmak üzere 75.6 milyar liralık borcu yapılandırılıyor. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Ağustos bitimine kadar başvuruda bulunulması, ilk taksitin en son 1 Kasım'a kadar ödenmesi gerekiyor. Genel sağlık sigortası prim borcunun aslının 31 Aralık'a kadar ödenmesi durumunda gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek. Yapılandırmada teminat istenmeyecek, hacizler kalkacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal güvenlikte de büyük fırsatlar sunan yapılandırmanın sunduğu avantajlar başta olmak üzere merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte, 10 soruda yapılandırma sürece...