GSB mülakat yerleri ne zaman açıklanacak, GSB mülakat tarihi belli oldu mu? GSB 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi mülakatları sorgulanıyor!

GSB mülakat yerleri belli oldu mu, GGB mülakat tarihi ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata katılacaklar GSB mülakat tarihleri ve GSB mülakat yerlerini öğrenmek istiyor. GSB temizlik ve güvenlik görevlisi personeli alımı için başvuruda bulunan ve başarılı olan adaylar mülakatlara katılma hakkı etti. 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için GSB mülakatları ne zaman? GSB mülakat yerleri belli oldu mu, GGB mülakat tarihi açıklandı mı?

GSB temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için sınava katılacak adaylar GSB mülakatları ile ilgili aramaları arttırdı. 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapacak GSB mülakat yerleri ve tarihleri merak içinde sorgulanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklama merakla bekleniyor. Peki, GSB mülakatları ne zaman yapılacak? GSB mülakat tarihleri belli oldu mu, mülakat yerleri açıklandı mı?

GSB MÜLAKAT NE ZAMAN, GSB MÜKALAT TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylardan belgeleri geçerli olmayan veya süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adayların yerine yedek listede yer alan adaylardan sırasıyla 04 – 08 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından belge teslimi çağrısı yapıldı. Belirlenen süreler içerisinde talep edilen belgeleri doğru ve eksiksiz teslim etmeyen adaylar sözlü sınava katılma haklarını kaybetmiş sayılacak.

İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri Bakanlığın (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecektir. Sürekli işçi alımına ilişkin her aşamada Bakanlığın internet sitesinde yapılacak duyurular tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü mülakat tarihleri henüz açıklanmadı.