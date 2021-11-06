GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? GSB temizlik personeli, güvenlik görevlisi sözlü sınav sonuçları…

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB temizlik ve güvenlik personeli alımı için sözlü sınava giren adaylar mülakat sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediliyor. 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi meslek kollarına ilişkin işçi alımı yapacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığının mülakat sonuçları bekleniyor.

GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? GSB mülakatlarına katılan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığının mülakat değerlendirme sonuçlarını açıklayacağı tarihi merak ediliyor. GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB temizlik personeli, güvenlik görevlisi mülakat sonuçları detayları…

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavı 01 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Sınav Kurullarınca gerçekleştirilecek olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, "basvuru.gsb.gov.tr" adresi üzerinden ulaştıkları "Sözlü Sınav Giriş Belgesi"nde belirtilen sınav yeri, tarihi ve saatinde, T.C. Kimlik Numaralı kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı, pasaport) ve sınav giriş belgesi ile hazır bulunacaklardır.

Mülakatların ardından söz konusu sınavın sonuçları açıklanacak.

SÖZLÜ SINAVDA HES KODU ZORUNLULUĞU

Covid-19 tedbirleri kapsamında; sözlü sınavın yapılacağı mekânların bina girişlerinde güvenlik görevlilerince adaylar için belirlenen sözlü sınav tarihinden en fazla bir gün önce alınmış HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.

Geçerli HES (Hayat Eve Sığar) kodu olmayan aday kesinlikle içeri alınmayacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.