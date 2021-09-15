GSB kura yeri sorgulama! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı listesi nasıl ve nereden öğrenilir? Gençlik Spor Bakanlığı personel alımı kura sonuçları!

Gençlik ve spor Bakanlığı sürekli işçi alımı için kura çekimi yapıyor. Taha Akgül Spor salonunda noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi detayları sorgulanmaya başlandı. 23 – 27 Ağustos 2021 tarihlerinde üzerinden başvurusunu yapan adaylar, kura çekimi sonuçlarının ne zaman açıklanacağını, nasıl ve nereden öğrenileceğini merak ediliyor. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı listesi nasıl ve nereden öğrenilir? Gençlik Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ve GSB kura yeri sorgulama…

Gençlik Spor Bakanlığı personel alımı kura sonuçları detayları sorgulanıyor. Temizlik Görevlisi ile Güvenlik Görevlisi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sayfası üzerinden sürekli işçi alımı başvuruları 23 – 27 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. GSB kura sonuçları 15 Eylül'de noter huzurunda gerçekleşecek olan çekiliş ile belli olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı listesi nasıl ve nereden öğrenilir? Gençlik Spor Bakanlığı kura sonuçları ve GSB kura yeri sorgulama…

GSB KURA ÇEKİMİ YERİ SORGULAMA

4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatında güvenlik görevlisi meslek kolunda (1227 Erkek, 1701 Kadın) 2928 ve temizlik görevlisi meslek kolunda (549 Erkek, 869 Kadın) 1418 olmak üzere toplam 4346 sürekli işçi kadrolarına Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereği Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adaylar için noter huzurunda kura çekilecektir.

Kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 10.00’da Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda (Esertepe Mahallesi, Şehit Mustafa Ercigez Cad. Keçiören/ANKARA) gerçekleştirilecektir.

Kura çekimine İçişleri Bakanlığı’nın 20.08.2021 tarihli ve 13441 sayılı Genelgesine istinaden aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda izleyici alınacaktır.

1- Taha Akgül Spor Salonu’nun kapasitesinin yarısı kadar izleyici kabul edilecektir.

2- 2021 Yılı Sürekli İşçi Alımına başvuru yapmayan kişiler izleyici olarak kabul edilmeyecektir. İzleyici olarak katılmak isteyen başvuru sahiplerinin başvuru yaptıklarını belgelemesi gerekmektedir.

3- İzleyici olarak giriş yapmak isteyen kişilerden HES kodu talep edilecektir. HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi sorgulaması yapılacaktır.

Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif sonuçlu PCR testi yok ise katılıma müsaade edilmeyecektir. İlgililere ilanen duyurulur.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI: PERSONEL ALIMI LİSTESİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR

Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

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