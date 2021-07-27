GS - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Galatasaray PSV Eindhoven maçı canlı şifresiz izlenebilecek mi?

GS PSV maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, PSV Eindhoven'ı konuk edecek. 5-1 kaybettiği maçın rövanşına az bir süre kala Galatasaray PSV Eindhoven maçının saati, yayınlanacağı kanal ve zamanı araştırılmaya başlandı. İşte Galatasaray PSV maçı hakkında merak edilenler…

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunun 2. Maçında Galatasaray, kendi sahasında PSV Eindhoven ile mücadele edecek. Peki, Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS - PSV maçı şifresiz canlı izlenebilecek mi?

GS- PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray - PSV Eindhoven maçı 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00'de Spor Smart'ta yayınlanacak.

GALATASARAY PSV EİNDHOVEN MAÇI CANLI MI?

Galatasaray PSV Eindhoven maçı canlı Spor Smart'ta yayınlanacak. Bu maçta tur atlayan takım, üçüncü ön eleme turuna, sonrasında play-off turuna, play-off turunu kazanan ekipler ise Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak.

MASSIMILIANO IRRATI YÖNETECEK

Galatasaray - PSV müsabakasını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati yönetecek. Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Pairetto oldu.

GALATASARAY - PSV MAÇI BİLET FİYATI

Galatasaray, PSV maçının biletlerini genel satışa çıkarttı. Passolig sahipleri, 750, 500, 400, 250 ve 175 TL'den bilet satın alabilecekler.