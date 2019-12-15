ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Yaşam » Grup halinde gelip tarihi kemerin taşlarını çalıyorlar

Grup halinde gelip tarihi kemerin taşlarını çalıyorlar

Grup halinde gelip tarihi kemerin taşlarını çalıyorlar Zamana ve bakımsızlığa yenik düşen kemer, Eyüp-Silahtar-Gaziosmanpaşa bağlantı yolu ve  Metris-Esenler bağlantı yolu ile Mehmet Akif İnan Caddesi'ni birbirine bağlayan viyadüklü kavşak inşa edildikten sonra gözlerden uzak kalarak dökülmeye başladı. Geçtiğimiz yıllarda bölgede yapılan elektrik hattı çalışması nedeniyle de tahrip olan kemere bu kez de taş hırsızları dadandı.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.