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Grönland’daki buzulların zirvesine ilk kez yağmur yağdı

AA |  20 Ağustos 2021 Cuma - 19:10 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 19:10

Grönland’daki buzullarının zirvesine ilk kez yağmur yağdığı açıklandı.


ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi, 15 Ağustos'ta Grönland’da 3 bin  216 metre yüksekliğindeki bir bölgeye birkaç saat boyunca yağmur yağdığını  duyurdu.
 
Sıcaklığın donma noktasının altına nadiren indiği bölgede, bunun  kayıtlara geçen ilk yağmur olduğu belirtildi.
 
Yağmur, bölgedeki buzul örtüsünün en son büyük “erime olayına” denk  geldi. Bölgede temmuz ayı içinde iki büyük erime yaşandığını bildiren bilim  insanları, yağmurun yağdığı gece 872 bin kilometrekare alanda erime yaşandığını  belirtti.
 
Bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle kutup bölgesinin dünyanın  geri kalanından iki kat fazla ısındığını belirtiyor. Küresel ısınma, dünyada  sıcaklıkları ortalama 1 derece yükseltirken, kutuplarda sıcaklık iki derece  arttı. Isınma nedeniyle buzulların erimesi deniz seviyesinin yükselmesine neden  olarak kıyılardaki yerleşimleri tehdit ediyor.
 

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Grönland buzul yağmur
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