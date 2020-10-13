Gripten korunmak için 5 etkili yol

Grip belirtileri neler?
Eğer gribe yakalanırsanız, bunun 7 ila 10 gün süreceğini bilmelisiniz. Gribin semptomları ise şöyle:
Öksürük
Hapşırma
Titreme
Yorgunluk
Baş ağrısı
Grip belirtileri covid-19 gibi değişiklik gösterebiliyor.
Gripten korunmanın yolları
1- Riskli alanları temizleyin
Evinizde gripten uzakta yaşadığınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Mutfak, banyo ve kapı kolları gibi temas alanları yüksek oranda mikrop barındırıyor. Bu alanlara temas etmeniz grip mikrobunu kapmanıza neden olur. Düzenli olarak temizlik yapmak her zaman iyidir.
2- Kalabalıktan uzak durun
Tıpkı corona virüs pandemisinden korunmak için mesafemizi korumamız gerektiği gibi, gripten korunmak için de mesafe şart. Kalabalık alanlar her zaman en yüksek hastalık riski barındıran yerlerdir. Yine de kalabalık alana girmeniz gerekiyorsa, aşağıdaki önerileri uygulamanızda fayda var:
Maske takın
Çantanızda dezenfektan bulundurun
Hasta kişilerden olabildiğince uzak durun
Öpüşmeyin
Market alışverişi yaparken veya bir yere dokunmanız gerekirse temiz bir bezle bunu yapın.
3- Grip aşısı olun
Grip aşısı hastalıktan korunmak için yüzde yüz etkili olan bir yöntem değil. Yine de en güvenilir yöntem arasında gösteriliyor. 65 yaş üstü, hamileler ve 2-50 yaş arasındaki kişiler için birçok grip aşısı çeşidi var. Bunlardan bazıları da burun spreyi olan yapılıyor. Grip aşısı yaptırmadan önce alerjiniz olup olmadığına dair doktorunuza başvurmanızda fayda var.
4- Ellerinizi sabunla doğru şekilde yıkayın
Mikroplarla en haşır neşir olan organımız ellerimiz olduğu için en çok onların hijyenine özen göstermemiz gerekiyor. Özellikle halka açık yerlerde yaptığımız temaslar bizi hastalığa bir adım daha yaklaştırıyor. Grip veya diğer bulaşıcı enfeksiyonlara yakalanma riskinizi azaltmak için ellerinizi günde birkaç kez iyice yıkamanız çok önemli.
Yemeklerden önce
Tuvalet kullanımından sonra
Şüpheli yüzeylerle temastan sonra
Yüzünüze veya ağzınıza dokunmadan önce
mutlaka ellerinizi yıkamalısınız.
5- Göz, burun ve ağzınıza dokunmayın
Az önce mikroplarla en çok uğraşan organımızın ellerimiz olduğunu söylemiştik. Ellerimizle göz, burun veya ağzımıza dokunmamız, mikropların direkt olarak vücudumuza girmesine neden oluyor. Özellikle tırnaklarını kemiren insanlar en büyük riski taşıyor.