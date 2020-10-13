Gripten korunmak için 5 etkili yol

Grip sezonuna adım adım yaklaşıyoruz. Uzmanların en büyük endişesi corona virüs salgınının grip salgını ile birleşmesi. Corona virüsten nasıl korunmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Yine de hatırlatalım: Maske- mesafe- hijyen. Peki gripten nasıl korunacağız? İşte size gripten korunmanızı sağlayacak basit ve etkili 5 öneri.

Grip belirtileri neler?

Eğer gribe yakalanırsanız, bunun 7 ila 10 gün süreceğini bilmelisiniz. Gribin semptomları ise şöyle:

Öksürük

Hapşırma

Titreme

Yorgunluk

Baş ağrısı

Grip belirtileri covid-19 gibi değişiklik gösterebiliyor.

Gripten korunmanın yolları

1- Riskli alanları temizleyin

Evinizde gripten uzakta yaşadığınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Mutfak, banyo ve kapı kolları gibi temas alanları yüksek oranda mikrop barındırıyor. Bu alanlara temas etmeniz grip mikrobunu kapmanıza neden olur. Düzenli olarak temizlik yapmak her zaman iyidir.

2- Kalabalıktan uzak durun

Tıpkı corona virüs pandemisinden korunmak için mesafemizi korumamız gerektiği gibi, gripten korunmak için de mesafe şart. Kalabalık alanlar her zaman en yüksek hastalık riski barındıran yerlerdir. Yine de kalabalık alana girmeniz gerekiyorsa, aşağıdaki önerileri uygulamanızda fayda var:

Maske takın

Çantanızda dezenfektan bulundurun

Hasta kişilerden olabildiğince uzak durun

Öpüşmeyin

Market alışverişi yaparken veya bir yere dokunmanız gerekirse temiz bir bezle bunu yapın.

3- Grip aşısı olun

Grip aşısı hastalıktan korunmak için yüzde yüz etkili olan bir yöntem değil. Yine de en güvenilir yöntem arasında gösteriliyor. 65 yaş üstü, hamileler ve 2-50 yaş arasındaki kişiler için birçok grip aşısı çeşidi var. Bunlardan bazıları da burun spreyi olan yapılıyor. Grip aşısı yaptırmadan önce alerjiniz olup olmadığına dair doktorunuza başvurmanızda fayda var.

4- Ellerinizi sabunla doğru şekilde yıkayın

Mikroplarla en haşır neşir olan organımız ellerimiz olduğu için en çok onların hijyenine özen göstermemiz gerekiyor. Özellikle halka açık yerlerde yaptığımız temaslar bizi hastalığa bir adım daha yaklaştırıyor. Grip veya diğer bulaşıcı enfeksiyonlara yakalanma riskinizi azaltmak için ellerinizi günde birkaç kez iyice yıkamanız çok önemli.

Yemeklerden önce

Tuvalet kullanımından sonra

Şüpheli yüzeylerle temastan sonra

Yüzünüze veya ağzınıza dokunmadan önce

mutlaka ellerinizi yıkamalısınız.

5- Göz, burun ve ağzınıza dokunmayın

Az önce mikroplarla en çok uğraşan organımızın ellerimiz olduğunu söylemiştik. Ellerimizle göz, burun veya ağzımıza dokunmamız, mikropların direkt olarak vücudumuza girmesine neden oluyor. Özellikle tırnaklarını kemiren insanlar en büyük riski taşıyor.