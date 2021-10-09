Sonbahar ve kış aylarının gelmesiyle grip geçiren sayısı arttı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının ihlal edilmesi grip vakalarının geçen yıla oranla yüzde 40 artmasına neden oldu. Grip ve korona semptomlarının benzerlik göstermesi ise vatandaşlar kafa karışıklığına sebep oluyor. Peki, Gripken korona testi pozitif çıkar mı? Grip mi covid mi nasıl anlaşılır?

Havalar soğumaya başladı. Burun akıntısı, öksürük, halsizlik derken koronavirüs belirtileri ile grip belirtilerinin benzerlik göstermesi vatandaşların endişelenmesine neden oldu. Vatandaşlar arama motorlarına yönelerek “Gripken korona testi pozitif çıkar mı? Grip mi covid mi nasıl anlaşılır?” sorularına yanıt aramaya başladı.

Grip mi covid mi nasıl anlaşılır?

Hürriyet COVID-19 ve grip nasıl ayırt edilir” diye uzmanlara sorduk. İşte yanıtlar…

Doç. Dr. Nevin İnce: Grip çoğunlukla sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında, özellikle mevsim geçişlerinde sık görülen solunum yolu sekresyonları ile bulaşan viral bir hastalıktır. İnfluenza virüsünün neden olduğu grip hastalığının belirtileri, virüs vücuda girdikten sonra yaklaşık iki-üç gün içinde aniden ortaya çıkar. Grip olan kişide ateş, üşüme-titreme, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları gibi şikayetler görülebilir. Ateş, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, nefes darlığı ile birlikte tat ve koku kaybı varsa COVID olabilir. Bu durumda PCR testi önerilir. COVID-19 aşısı grip hastalığına karşı koruyuculuk sağlamadığı için, riskli grupta bulunan hastaların grip aşısını da yaptırmaları önerimiz.

Prof. Dr. Necmettin Ünal: Ben kendimden örnek vereyim. Eşimle birlikte ağır bir grip geçirdik. Bu belirtiler başlar başlamaz, kendimizi karantinaya aldık. 3-4 gün sonra PCR testi yaptırdım. COVID değil, grip olduğum ortaya çıktı. Bundan önceki senelerde çok hafif atlatılan gripler bile huy değiştirdi. Artık ağır seyrediyor. Grip belirtileri oluştuğu an insanlardan kendimizi izole etmemiz gerekiyor. Çünkü COVID de olabilir. Bu nedenle PCR bakmakta fayda var. Geçen sene hiç grip olmadım. Bu durum bana gösterdi ki ben COVID ile ilgili tedbirleri bir yerde gevşetmişim. Yüzde yüz uymuş olsaydım, teorik olarak grip olmamam gerekiyordu. Bu da bana bir uyarıydı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkı uymamız şart.

Gripken korona testi pozitif çıkar mı?

PCR (Polymerase Chain Reaction- Polimeraz Zincir Reaksiyonu) vücutta herhangi bir virüs ya da bakterinin adeti çok az olsa bile yakalanmasını sağlayan ileri bir tanı yöntemidir. Gripseniz korona testinin pozitif çıkmaz, test sadece koronavirüse yakalanmışsanız pozitif çıkar.