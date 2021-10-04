Grip aşısı ücretsiz mi? Grip aşısını SGK karşılıyor mu? Kimler grip aşısı yaptırabilecek?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) eylül-şubat dönemi içerisindeki grip aşıları ile ilgili açıklama yaptı. SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların yılda bir defaya mahsus grip aşıları SGK tarafından karşılanacak. Peki, Grip aşısı ücretsiz mi? Kimler grip aşısı yaptırabilecek? Grip aşısı randevuları açıldı mı? İşte 2021 grip aşısı ile ilgili tüm detaylar...

Grip aşısı ile ilgili önemli gelişme! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya hesabından grip aşıları ile ilgili paylaşımda bulundu. Paylaşımda yılda bir defaya mahsus grip aşılarının SGK tarafından karşılanacağı belirtildi.

KİMLER GRİP AŞISI YAPTIRABİLECEK?

Grip aşısı bedelinin ödendiği ilk grup, 65 yaş ve üzerindeki kişiler. Bu kişilerin herhangi bir belge aranmaksızın grip aşıları karşılanır.

Bazı kronik hastalık taşıyanlar; Astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar, Diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı olanlar, kronik renaldisfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olanlar veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar, 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların grip aşılarını, yılda bir defaya mahsus ücretsiz olmaları mümkün. Gebeliğin 13. haftasından doğuma kadar geçen sürede anne adayları da ücretsiz grip aşısı yaptırabiliyor.

GRİP AŞISI ÜCRETSİZ Mİ? GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR?

Grip aşısı eczanelere gelmeye başladı.Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, 85,12 TL olan aşının eczanelerden ücretli olarak verilmeye başladığını duyurdu.

GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPILIR?

TEİS Başkanı Nurten Saydan, grip aşısının eylül ve kasım ayında yapılması önerisinde bulunarak, “Grip ciddi bir hastalıktır ve risk grubu içerisinde yer alan bireyler yakalandığında ciddi komplikasyonlar gerçekleşebiliyor. Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği DSÖ tarafından 1 yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir.