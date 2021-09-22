Grip aşısı sorgulama! Grip aşısı ücretli mi, SGK geri ödeme listesinde mi? Grip aşısı fiyat bilgisi…

Grip mevsimi geldi. Soğuk havalar kendini göstermeye başlayınca grip aşısı sorgulama da başladı. Grip aşısı olmak isteyenler aşıların eczanelere gelip gelmediğini araştırıyor. Peki, grip aşısı geldi mi, grip aşısı fiyatı ne kadar, ücretli mi?

Grip mevsimi yaklaşınca, grip aşısı olmak isteyenlerin araştırmaları da yoğunlaştı. Korona aşısının mevsimsel gribi korumaması, vatandaşların grip aşısına yönelmesine neden oldu. Peki, Grip aşısı eczanelere geldi mi? Grip aşısı ücretli mi, fiyatı ne kadar? Grip aşısı sorgulama

GRİP AŞISI ECZANELERE GELDİ Mİ?

Grip aşısı eczanelere gelmeye başladı.

GRİP AŞISI ÜCRETLİ Mİ, GRİP AŞISI FİYATI, SGK GERİ ÖDEME LİSTESİNDE Mİ?

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, aşının SGK geri ödeme listesinde bulunmadığına dikkati çekerek, fiyatı 85,12 TL olan aşının eczanelerden ücretli olarak verilmeye başladığını duyurdu.

GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPTIRILMALI?

Milliyet Gazetesi'nin haberinde görüşlerine yer verilen TEİS Başkanı Nurten Saydan, grip aşısının eylül ve kasım ayında yapılması önerisinde bulunarak, “Grip ciddi bir hastalıktır ve risk grubu içerisinde yer alan bireyler yakalandığında ciddi komplikasyonlar gerçekleşebiliyor.

Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği DSÖ tarafından 1 yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir.

Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır.” dedi.